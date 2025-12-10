¿Dónde ver Tigres vs. T oluca EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la final de ida de la Liga MX será el que protagonizarán ambos clubes en el Estadio Universitario de la UANL desde las 8:00 p.m. (hora mexicana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de Perú y las 3:00 AM de España. Ambos equipos luchan por coronarse campeón del Torneo Apertura.

Para que puedas ver el partido entre Tigres y Toluca, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Tigres vs. Toluca EN VIVO GRATIS?

El partido de Tigres vs. Toluca por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX.

¿Qué canales transmiten Tigres vs. Toluca HOY EN VIVO?

En Sudamérica lo pasa: YouTube

En México lo pasa: TUDN, Azteca 7. Canal 5, ViX

En Costa Rica lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes

En Guatemala lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Honduras lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes

En Panamá lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Estados Unidos lo pasa: Telemundo, Univision NOW, FOX Sports, fuboTV

¿Cómo ver partido Tigres vs. Toluca en México?

El partido de Tigres vs. Toluca por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en México por TUDN, Azteca 7, Canal 5 y ViX.

¿En dónde televisan partido Tigres vs. Toluca EN DIRECTO, en Estados Unidos?

El partido de Tigres vs. Toluca por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por Telemundo, Univision NOW, FOX Sports, fuboTV.

¿En qué canales ver partido Tigres vs. Toluca en Perú?

El partido de Cruz Azul vs. Toluca por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Perú por YouTube.

Posibles alineaciones del Tigres vs. Toluca