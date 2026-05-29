Toluca vs Tigres UANL se enfrentan este sábado 30 de mayo del 2026 por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en el estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este partido tras superar 5-2 en el global a Los Ángeles FC, mientras que el combinado felino se impuso 2-0 en el marcador general sobre Nashiville SC. Ahora, ambos equipos buscarán una victoria a partido único para coronarse como el mejor equipo del certamen. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Toluca vs Tigres UANL EN VIVO por la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

El partido de Toluca vs Tigres UANL EN VIVO será transmitido a través de FOX y FOX One (televisión paga) en cable TV y streaming por la final de la Copa de CAmpeones de la Concacaf 2026. En Perú y resto de Sudamérica, el partido de Tigres va a través de Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión va a través de TUDN, FOX Sports y Univision.

Revisa qué canales transmiten el partido de Toluca vs Tigres UANL y los horarios para ver la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

¿A qué hora juega Toluca vs Tigres UANL por Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

El partido de Toluca vs Tigres UANL por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 empieza a las 6:00 PM de México este sábado 30 de mayo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM del domingo

¿Qué canal transmite Toluca vs Tigres UANL EN VIVO por la Copa de Campeones de la Concacaf 2026??

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 6:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 6:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 6:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 6:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 6:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 6:00 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 8:00 p.m. TUDN USA, Univision ViX

Transmisión oficial de FOX EN VIVO para ver el partido de Toluca vs Tigres UANL por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 desde el Estadio Nemesio Diez.

Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs Tigres UANL por Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Fecha : Sábado 30 de mayo del 2026.

: Sábado 30 de mayo del 2026. Partido : Toluca vs Tigres UANL

: Horario : 6:00 PM hora de México.

: 6:00 PM hora de México. Canal : FOX One, TUDN, ViX y Disney+ Premium.

: FOX One, TUDN, ViX y Disney+ Premium. Estadio: Nemesio Diez.

¿En qué canal ver Toluca vs Tigres UANL por Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Toluca vs Tigres UANL será transmitido a través de Disney+ Premium por la finall de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

¿Cómo ver Toluca vs Tigres UANL por Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Toluca vs Tigres UANL será transmitido a través de Fox Sports, TUDN, ViX y Univision por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

¿En qué canal ver Toluca vs Tigres UANL por Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en México?

En México, el partido de Toluca vs Tigres UANL será transmitido a través de FOX One y FOX+ por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Alineaciones de Toluca vs Tigres UANL

Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López (o Diego Barbosa); Franco Romero, Marcel Ruiz; Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho; Paulinho.

Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López (o Diego Barbosa); Franco Romero, Marcel Ruiz; Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho; Paulinho. Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rómulo, Jesús Angulo; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Brunetta; Diego Lainez, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.