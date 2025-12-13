¿Dónde ver Toluca vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la final de vuelta de la Liga MX será el que protagonizarán ambos clubes en el Estadio Nemesio Diez desde las 7:00 p.m. (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de Perú y las 2:00 AM de España. Ambos equipos luchan por coronarse campeón del Torneo Apertura.
Para que puedas ver el partido entre Toluca y Tigres, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Toluca vs. Tigres EN VIVO GRATIS?
El partido de Toluca vs. Tigres por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes.
¿Qué canales transmiten Toluca vs. Tigres HOY EN VIVO?
- En Sudamérica lo pasa: YouTube
- En México lo pasa: Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes, Tubi, ViX, FOX
- En Costa Rica lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes
- En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes
- En Guatemala lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes
- En Honduras lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes
- En Panamá lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes
- En Estados Unidos lo pasa: CBS Sports Network, TUDN USA, Univision
¿Cómo ver partido Toluca vs. Tigres en México?
El partido de Toluca vs. Tigres por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en México por TUDN, Canal 5, Azteca 7, FOX, Tubi y ViX.
¿En dónde televisan partido Toluca vs. Tigres EN DIRECTO, en Estados Unidos?
El partido de Tigres vs. Toluca por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por CBS Sports Network, TUDN USA, Univision.
¿En qué canales ver partido Toluca vs. Tigres en Perú?
El partido de Cruz Azul vs. Toluca por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Perú por Bet365.
Alineaciones, Toluca vs. Tigres
- Alineación de Toluca: Hugo González; Federico Pereira, Antonio Briseño, Santiago Simón, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Franco Romero, Nico Castro, Jesús Angulo; Helinho y Paulinho.
- Alineación de Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Rómulo, Diego Lainez, Juan Brunetta; Ángel Correa, André-Pierre Gignac.
