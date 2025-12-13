¿Dónde ver Toluca vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO? Un partidazo por la final de vuelta de la Liga MX será el que protagonizarán ambos clubes en el Estadio Nemesio Diez desde las 7:00 p.m. (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de Perú y las 2:00 AM de España. Ambos equipos luchan por coronarse campeón del Torneo Apertura.

Para que puedas ver el partido entre Toluca y Tigres, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Toluca vs. Tigres EN VIVO GRATIS?

El partido de Toluca vs. Tigres por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido por en todo Centroamérica por ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes.

¿Qué canales transmiten Toluca vs. Tigres HOY EN VIVO?

En Sudamérica lo pasa: YouTube

En México lo pasa: Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes, Tubi, ViX, FOX

En Costa Rica lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes

En Guatemala lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Honduras lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes

En Panamá lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Estados Unidos lo pasa: CBS Sports Network, TUDN USA, Univision

¿Cómo ver partido Toluca vs. Tigres en México?

El partido de Toluca vs. Tigres por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en México por TUDN, Canal 5, Azteca 7, FOX, Tubi y ViX.

¿En dónde televisan partido Toluca vs. Tigres EN DIRECTO, en Estados Unidos?

El partido de Tigres vs. Toluca por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Estados Unidos por CBS Sports Network, TUDN USA, Univision.

¿En qué canales ver partido Toluca vs. Tigres en Perú?

El partido de Cruz Azul vs. Toluca por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido en Perú por Bet365.

Alineaciones, Toluca vs. Tigres