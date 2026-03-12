Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Club América estimó el tiempo de recuperación del portero entre 6 y 8 meses, por lo que se perderá la Copa del Mundo. (Photo by Carl de Souza / AFP)
El Club América estimó el tiempo de recuperación del portero entre 6 y 8 meses, por lo que se perderá la Copa del Mundo. (Photo by Carl de Souza / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Redacción EC

El portero mexicano Luis Ángel Malagón quedó descartado para la Copa del Mundo 2026, después de que la operación a la que fue sometido por una ruptura del tendón de Aquiles requiera un periodo de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.