Chivas de Guadalajara vs. Los Ángeles FC se verán las caras este miércoles 5 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el BMO Stadium (Estados Unidos). Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Chivas vs. Los Angeles FC EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Chivas vs. Los Angeles FC por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass y FOX Sports.

¿A qué hora juega Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026?

El partido de Chivas vs. Los Angeles FC por Leagues Cup 2026 empieza a las 9:30 PM de Perú este miércoles 5 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:30 p.m.

11:30 p.m. España: 4:30 a.m.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Chile 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 10:30 p.m. --- MLS Season Pass México 8:30 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 10:30 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026

Fecha : Martes 4 de agosto del 2026.

: Martes 4 de agosto del 2026. Partido : Chivas vs. Los Angeles FC

: Chivas vs. Los Angeles FC Horario : 9:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: BMO Stadium

¿En qué canal ver Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Chivas vs. Los Angeles FC por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Chivas vs. Los Angeles FC por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Chivas vs. Los Angeles FC por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, y FOX Sports