Por Redacción EC

Chivas de Guadalajara vs. Los Ángeles FC se verán las caras este miércoles 5 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el BMO Stadium (Estados Unidos). Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

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