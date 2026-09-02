América vs. Monterrey se verán las caras este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026, desde el Dignity Health Sports Park de Carson. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre América vs. Monterrey EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de América vs. Monterrey por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de América vs. Monterrey es MLS Season Pass.

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

El partido de América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 empieza a las 10:30 PM de Perú este miércoles 2 de septiembre del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 12:30 a.m.

12:30 a.m. España: 5:30 a.m.

¿Qué canal transmite América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 10:30 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 12:30 a.m. --- MLS Season Pass Brasil 12:30 a.m. --- MLS Season Pass Paraguay 12:30 a.m. --- MLS Season Pass Uruguay 12:30 a.m. --- MLS Season Pass Chile 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 11:30 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 11:30 p.m. --- MLS Season Pass México 9:30 p.m. TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión MLS Season Pass Estados Unidos 11:30 p.m. TUDN MLS Season Pass, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026

Fecha : Miércoles 2 de septiembre del 2026.

: Miércoles 2 de septiembre del 2026. Partido : América vs. Monterrey

: América vs. Monterrey Horario : 10:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 10:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión

: MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión Estadio: SeatGeek Stadium

¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en México?

En México, el partido de América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, TUDN, Nu9ve y Imagen Televisión.

¿Cómo ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, TUDN, Univision.