América vs. Monterrey se verán las caras este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026, desde el Dignity Health Sports Park de Carson. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.
¿Dónde ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
La transmisión del partido entre América vs. Monterrey EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.
Si deseas ver el partido de América vs. Monterrey por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de América vs. Monterrey es MLS Season Pass.
¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
El partido de América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 empieza a las 10:30 PM de Perú este miércoles 2 de septiembre del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 11:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 12:30 a.m.
- España: 5:30 a.m.
¿Qué canal transmite América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Colombia
|10:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Ecuador
|10:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Argentina
|12:30 a.m.
|---
|MLS Season Pass
|Brasil
|12:30 a.m.
|---
|MLS Season Pass
|Paraguay
|12:30 a.m.
|---
|MLS Season Pass
|Uruguay
|12:30 a.m.
|---
|MLS Season Pass
|Chile
|11:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Bolivia
|11:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Venezuela
|11:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|México
|9:30 p.m.
|TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión
|MLS Season Pass
|Estados Unidos
|11:30 p.m.
|TUDN
|MLS Season Pass, TUDN App
Horario, canal TV y dónde ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre del 2026.
- Partido: América vs. Monterrey
- Horario: 10:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión
- Estadio: SeatGeek Stadium
¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Perú?
En Perú, el partido de América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.
¿En qué canal ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en México?
En México, el partido de América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, TUDN, Nu9ve y Imagen Televisión.
¿Cómo ver América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, TUDN, Univision.