América vs. San Diego FC se verán las caras este jueves 6 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Estadio Banorte, Ciudad de México. Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre América vs. San Diego FC EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de América vs. San Diego FC por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass.

¿A qué hora juega América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

El partido de América vs. San Diego FC por Leagues Cup 2026 empieza a las 9:00 PM de Perú este jueves 6 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m.

¿Qué canal transmite América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Chile 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 10:00 p.m. --- MLS Season Pass México 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 10:00 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026

Fecha : Jueves 6 de agosto del 2026.

: Jueves 6 de agosto del 2026. Partido : América vs. San Diego FC

: América vs. San Diego FC Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: Estadio Banorte

¿En qué canal ver América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de América vs. San Diego FC por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de América vs. San Diego FC por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de América vs. San Diego FC por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.