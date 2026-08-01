América vs. Santos Laguna EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.
América vs. Santos Laguna EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.
Por Redacción EC

vs. se verán las caras por el partido de la jornada 3 del Torneo Apertura del . El duelo se jugará este domingo 2 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte. Las ‘Águilas’ afrontarán este duelo como una oportunidad para acercarse a los primeros lugares; mientras que los ‘Guerreros’ buscarán dar la sorpresa y conseguir su primera victoria en el certamen. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan América vs. Santos Laguna por Liga MX?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre América vs. Santos Laguna comenzará a las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 5:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM
  • Argentina, Uruguay: 8:00 PM
  • Estados Unidos (ET): 7:00 PM

¿Dónde ver América vs. Santos Laguna EN VIVO?

La transmisión del partido América vs. Santos Laguna estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.

¿Qué canal transmite América vs. Santos Laguna EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica5:00 p.m.TUDNViX
México5:00 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Guatemala5:00 p.m.TUDNViX
Honduras5:00 p.m.TUDNViX
Estados Unidos7:00 p.m.TUDNViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Santos Laguna por Liga MX

  • Fecha: Domingo 2 de agosto del 2026.
  • Partido: América vs. Santos Laguna
  • Horario: 5:00 p.m. hora de México.
  • Canal: TUDN, Canal 5, ViX
  • Estadio: Banorte

Cómo llegan América vs. Santos Laguna al duelo por Liga MX

El Club América llega a este duelo tras una victoria ante Querétaro y un empate ante Atlante, que lo posiciona en la sexta casilla del Torneo Apertura. Por su lado, Santos Laguna ha perdido sus dos primeros duelos y se ubica en la zona baja de la tabla.

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