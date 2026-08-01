América vs. Santos Laguna se verán las caras por el partido de la jornada 3 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este domingo 2 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte. Las ‘Águilas’ afrontarán este duelo como una oportunidad para acercarse a los primeros lugares; mientras que los ‘Guerreros’ buscarán dar la sorpresa y conseguir su primera victoria en el certamen. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan América vs. Santos Laguna por Liga MX?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre América vs. Santos Laguna comenzará a las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 5:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM

Argentina, Uruguay: 8:00 PM

Estados Unidos (ET): 7:00 PM

¿Dónde ver América vs. Santos Laguna EN VIVO?

La transmisión del partido América vs. Santos Laguna estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.

¿Qué canal transmite América vs. Santos Laguna EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 5:00 p.m. TUDN ViX México 5:00 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 5:00 p.m. TUDN ViX Honduras 5:00 p.m. TUDN ViX Estados Unidos 7:00 p.m. TUDN ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs. Santos Laguna por Liga MX

Fecha : Domingo 2 de agosto del 2026.

: Domingo 2 de agosto del 2026. Partido : América vs. Santos Laguna

: América vs. Santos Laguna Horario : 5:00 p.m. hora de México.

: 5:00 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5, ViX

: TUDN, Canal 5, ViX Estadio: Banorte

Cómo llegan América vs. Santos Laguna al duelo por Liga MX

El Club América llega a este duelo tras una victoria ante Querétaro y un empate ante Atlante, que lo posiciona en la sexta casilla del Torneo Apertura. Por su lado, Santos Laguna ha perdido sus dos primeros duelos y se ubica en la zona baja de la tabla.