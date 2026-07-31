Atlas vs. Monterrey se verán las caras por el partido de la jornada 3 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este sábado 1 de agosto de 2026 en el Estadio Jalisco. Los ‘Zorros’ buscarán su tercera victoria al hilo. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Atlas vs. Monterrey por Liga MX?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Atlas vs. Monterrey comenzará a las 7:05 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:05 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM

Argentina, Uruguay: 10:05 PM

Estados Unidos (ET): 9:05 PM

¿Dónde ver Atlas vs. Monterrey EN VIVO?

La transmisión del partido Atlas vs. Monterrey estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.

¿Qué canal transmite Atlas vs. Monterrey EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:05 p.m. TUDN ViX México 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 7:05 p.m. TUDN ViX Honduras 7:05 p.m. TUDN ViX Estados Unidos 9:05 p.m. TUDN, Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver Atlas vs. Monterrey por Liga MX

Fecha : Sábado 1 de agosto del 2026.

: Sábado 1 de agosto del 2026. Partido : Atlas vs. Monterrey

: Atlas vs. Monterrey Horario : 7:05 p.m. hora de México.

: 7:05 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5

: TUDN, Canal 5 Estadio: Jalisco

Cómo llegan Atlas vs. Monterrey al duelo por Liga MX

Atlas inició el Torneo Apertura con el pie derecho. Con las victorias ante León y Santos Laguna, los ‘Zorros’ se posicionan como uno de los principales candidatos para alzar el trofeo al final del año. Por su lado, Monterrey llega a este duelo tras caer 2-1 ante Necaxa y piensa reponerse lo antes posible.