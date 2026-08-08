Chivas de Guadalajara vs. FC Dallas se verán las caras este miércoles 5 de agosto por la fecha 2 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el PayPal Park (Estados Unidos). Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Chivas vs. FC Dallas EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Chivas vs. FC Dallas por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass y FOX Sports.

Sigue la transmisión del partido de Chivas vs. FC Dallas en vivo por la fecha 2 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el PayPal Park.

¿A qué hora juega Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

El partido de Chivas vs. FC Dallas por Leagues Cup 2026 empieza a las 8:10 PM de Perú este sábado 8 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:10 p.m.

7:10 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:10 p.m.

8:10 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 9:10 p.m.

9:10 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:10 p.m.

10:10 p.m. España: 3:10 a.m.

¿Qué canal transmite Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:10 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 8:10 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 8:10 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 10:10 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 10:10 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 10:10 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 10:10 p.m. --- MLS Season Pass Chile 9:10 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 9:10 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 9:10 p.m. --- MLS Season Pass México 7:10 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 9:10 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026

Fecha : Sábado 8 de agosto del 2026.

: Sábado 8 de agosto del 2026. Partido : Chivas vs. FC Dallas

: Chivas vs. FC Dallas Horario : 8:10 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:10 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: PayPal Park

¿En qué canal ver Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Chivas vs. FC Dallas por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Chivas vs. FC Dallas por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Chivas vs. FC Dallas por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, y FOX Sports.