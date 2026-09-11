Cruz Azul recibe a América este sábado 12 de septiembre del 2026 por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX en el estadio Banorte. Las ‘Águilas’ (16 pts.) son los actuales líderes en la tabla de posiciones y tienen una oportunidad perfecta para tomar ventaja sobre Chivas (14 pts.), su principal perseguidor. Por su lado, la ‘Máquina Cementera’ ya logró dos victorias consecutivas tras un mal inicio de campaña. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO por Liga MX 2026?

El partido de Cruz Azul vs. América EN VIVO será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa y ViX en México por la jornada 8 del Apertura de la Liga MX 2026. Para ver TUDN podrás hacerlo de diferentes maneras como a través de Izzi, Sky, Totalplay, entre otros. También existe una aplicación propia llamada TUDN App, disponible en iPhone, iPad, Android y Smart TV, donde puedes ver eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda.

Luego, en el resto de Centroamérica, la transmisión va a través de ViX y TUDN. Y finalmente, en Estados Unidos el canal que transmite el partido de Cruz Azul vs. América será a través de Univision, TUDN y ViX.

En México: TUDN, Canal 5, Televisa y ViX

TUDN, Canal 5, Televisa y ViX En Estados Unidos: Univision, TUDN y ViX

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. América por Liga MX 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:05 PM

9:05 PM Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 PM

10:05 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:05 PM

11:05 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:05 AM

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. América EN VIVO ONLINE por Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:05 PM TUDN ViX República Dominicana 9:05 PM TUDN ViX El Salavador 9:05 PM TUDN ViX Honduras 9:05 PM TUDN ViX Guatemala 9:05 PM TUDN ViX Nicaragua 9:05 PM TUDN ViX Panamá 9:05 PM TUDN ViX Puerto Rico 9:05 PM TUDN ViX México 9:05 PM TUDN ViX Estados Unidos 11:05 PM Paramount+, TUDN, Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. América por Liga MX 2026

Fecha : sábado 11 de abril del 2026

: sábado 11 de abril del 2026 Partido : Cruz Azul vs. América

: Cruz Azul vs. América Horario : 9:05 p.m. hora de México

: 9:05 p.m. hora de México Canal : Canal 5, Televisa, ViX y TUDN

: Canal 5, Televisa, ViX y TUDN Estadio: Banorte

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. América por Liga MX 2026 en México?

En México, el partido de Cruz Azul vs. América será transmitido a tavés de Canal 5, TUDN, Televisa y ViX por la jornada 8 del Apertura de la Liga MX 2026.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. América por Liga MX 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs. América será transmitido a tavés de TUDN, ViX y Univision por la jornada 8 del Apertura de la Liga MX 2026.

Alineaciones de Cruz Azul vs. América