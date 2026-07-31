Cruz Azul vs. Atlante EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.
Cruz Azul vs. Atlante EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Banorte.
Por Redacción EC

Cruz Azul vs. Atlante se verán las caras por el partido de la jornada 3 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este sábado 1 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte. La ’Máquina Cementera’ buscarán su tercera victoria al hilo. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

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