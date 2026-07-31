Cruz Azul vs. Atlante se verán las caras por el partido de la jornada 3 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este sábado 1 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte. La ’Máquina Cementera’ buscarán su tercera victoria al hilo. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Atlante por Liga MX?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Cruz Azul vs. Atlante comenzará a las 9:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 PM

Argentina, Uruguay: 00:00 AM del domingo

Estados Unidos (ET): 11:00 PM

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Atlante EN VIVO?

La transmisión del partido Cruz Azul vs. Atlante estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Atlante EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:00 p.m. TUDN ViX México 9:00 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 9:00 p.m. TUDN ViX Honduras 9:00 p.m. TUDN ViX Estados Unidos 11:00 p.m. TUDN, Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Atlante por Liga MX

Fecha : Sábado 1 de agosto del 2026.

: Sábado 1 de agosto del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Atlante

: Cruz Azul vs. Atlante Horario : 9:00 p.m. hora de México.

: 9:00 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5

: TUDN, Canal 5 Estadio: Banorte

Cómo llegan Cruz Azul vs. Atlante al duelo por Liga MX

Cruz Azul, el actual campeón de la Liga MX, va con buen paso en el inicio del Torneo Apertura. Con dos victorias consecutivas ante San Luis y Puebla lo coloca en la segunda casilla. Por su lado, Atlante buscará su primer triunfo de la temporada.