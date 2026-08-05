Por Redacción EC

vs. se verán las caras este jueves 6 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la , desde el Subaru Park de Pensilvania. Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Philadelphia Union EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Cruz Azul vs. Philadelphia Union por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass y FOX Sports.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026?

El partido de Cruz Azul vs. Philadelphia Union por Leagues Cup 2026 empieza a las 7:00 PM de Perú este jueves 6 de agosto del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.---MLS Season Pass
Colombia7:00 p.m.---MLS Season Pass
Ecuador7:00 p.m.---MLS Season Pass
Argentina9:00 p.m.---MLS Season Pass
Brasil9:00 p.m.---MLS Season Pass
Paraguay9:00 p.m.---MLS Season Pass
Uruguay9:00 p.m.---MLS Season Pass
Chile8:00 p.m.---MLS Season Pass
Bolivia8:00 p.m.---MLS Season Pass
Venezuela8:00 p.m.---MLS Season Pass
México6:00 p.m.---MLS Season Pass
Estados Unidos8:00 p.m.---MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026

  • Fecha: Jueves 6 de agosto del 2026.
  • Partido: Cruz Azul vs. Philadelphia Union
  • Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: MLS Season Pass
  • Estadio: Subaru Park

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, y FOX Sports

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.