Monterrey vs. Chicago Fire se verán las caras este martes 25 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, desde el Toyota Park de Illinois. Los ‘Rayados’ avanzaron a esta fase y son uno de los favoritos para llevarse el trofeo. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Monterrey vs. Chicago Fire EN VIVO por los cuartos de final de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Monterrey vs. Chicago Fire por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Monterrey vs. Nashville SC es MLS Season Pass, TUDN USA y FOX Sports.

Monterrey vs. Nashville SC

¿A qué hora juega Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

El partido de Monterrey vs. Chicago Fire por Leagues Cup 2026 empieza a las 7:00 PM de Perú este martes 25 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 7:30 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 7:30 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 9:30 p.m. --- MLS Season Pass Chile 8:30 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 8:30 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 8:30 p.m. --- MLS Season Pass México 6:30 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 8:30 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026

Fecha : Martes 25 de agosto del 2026.

: Martes 25 de agosto del 2026. Partido : Monterrey vs. Chicago Fire

: Monterrey vs. Chicago Fire Horario : 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: Toyota Park

¿En qué canal ver Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Monterrey vs. Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Monterrey vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, FOX Sports y TUDN.