Monterrey vs. Tigres UANL se verán las caras por el partido de la jornada 8 del Torneo Apertura del Liga MX. El ‘Clásico Regio’ se jugará este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Estadio BBVA. Este duelo es de gran importancia para ambos clubes, pues puede significar la remontada de la temporada. A continuación te compartimos los horarios, canales TV y dónde ver el partido de hoy.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Tigres UANL?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Monterrey vs. Tigres UANL comenzará a las 7:10 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:10 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:10 PM

Argentina, Uruguay: 10:10 PM

Estados Unidos (ET): 9:10 PM

¿Dónde ver Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO?

La transmisión del partido Monterrey vs. Tigres UANL estará disponible por Canal 5 y TUDN en televisión libe y de paga. Asimismo podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX y Layvtime.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Puerto Rico 9:10 p.m. --- ViX México 7:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX, Layvtime Estados Unidos 9:10 p.m. TUDN, Univision ViX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Tigres UANL por Liga MX

Fecha : Sábado 12 de septiembre del 2026.

: Sábado 12 de septiembre del 2026. Partido : Monterrey vs. Tigres UANL

: Monterrey vs. Tigres UANL Horario : 7:10 p.m. hora de México.

: 7:10 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5 y ViX

: TUDN, Canal 5 y ViX Estadio: BBVA

Cómo llegan Monterrey vs. Tigres UANL al duelo por Liga MX

Ambos clubes llegan al Clásico Regio en un momento complicado. ‘Los Rayados’ ha caído en sus dos últimos encuentros y solo suma 9 puntos, que lo mantiene en la undécima posición.

En ‘Los Felinos’ han sufrido una fuga de estrellas. Los argentinos Ángel Correa y Guido Pizarro y el francés André-Pierre Gignac abandonaron las filas del club, que ocupa el decimoquinto puesto del torneo con 6 puntos de 18 posibles, a 10 del líder América.