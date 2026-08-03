Pachuca vs. Cincinnati se verán las caras este martes 4 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el TQL Stadium de Ohio (Estados Unidos). Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Pachuca vs. Cincinnati EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Pachuca vs. Cincinnati por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass y FOX Sports.

¿A qué hora juega Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026?

El partido de Pachuca vs. Cincinnati por Leagues Cup 2026 empieza a las 6:55 PM de Perú este martes 4 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:55 p.m.

6:55 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:55 p.m.

7:55 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:55 p.m.

8:55 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:55 p.m.

9:55 p.m. España: 2:55 a.m.

¿Qué canal transmite Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:55 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 6:55 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 6:55 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 8:55 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 8:55 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 8:55 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 8:55 p.m. --- MLS Season Pass Chile 7:55 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 7:55 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 7:55 p.m. --- MLS Season Pass México 5:55 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 7:55 p.m. FOX Sports MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026

Fecha : Martes 4 de agosto del 2026.

: Martes 4 de agosto del 2026. Partido : Pachuca vs. Cincinnati

: Pachuca vs. Cincinnati Horario : 6:55 p.m. hora de Lima, Perú.

: 6:55 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: TQL Stadium

¿En qué canal ver Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Pachuca vs. Cincinnati por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Pachuca vs. Cincinnati por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Pachuca vs. Cincinnati por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Pachuca vs. Cincinnati por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, y FOX Sports