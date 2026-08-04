Tigres UANL vs. Real Salt Lake se verán las caras este martes 4 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el America First Field de Utah (Estados Unidos). Ambas plantillas buscarán una victoria que los acerque a la próxima ronda del certamen, ya que solo jugarán tres duelos en la fase de grupos. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Tigres UANL vs. Real Salt Lake EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Tigres UANL vs. Real Salt Lake por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass y FOX Sports.

¿A qué hora juega Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

El partido de Tigres UANL vs. Real Salt Lake por Leagues Cup 2026 empieza a las 6:00 PM de Perú este martes 4 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 11:00 p.m. --- MLS Season Pass Chile 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 10:00 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 10:00 p.m. --- MLS Season Pass México 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 10:00 p.m. FOX Sports MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026

Fecha : Martes 4 de agosto del 2026.

: Martes 4 de agosto del 2026. Partido : Tigres UANL vs. Real Salt Lake

: Tigres UANL vs. Real Salt Lake Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: America First Field

¿En qué canal ver Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Tigres UANL vs. Real Salt Lake por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, y FOX Sports