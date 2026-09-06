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Toluca vs. Monterrey se verán las caras este domingo 6 de septiembre por la final de la Leagues Cup 2026, desde el Shell Energy Stadium de Houston. Ambos clubes mexicanos llegaron a esta instancia y disputarán su primer trofeo de la temporada. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.
¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
La transmisión del partido entre Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.
Si deseas ver el partido de Toluca vs. Monterrey por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de América vs. Monterrey es MLS Season Pass.
¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
El partido de Toluca vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 empieza a las 8:15 PM de Perú este domingo 6 de septiembre del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 9:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:15 p.m.
- España: 3:15 a.m.
¿Qué canal transmite Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Colombia
|8:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Ecuador
|8:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Argentina
|10:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Brasil
|10:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Paraguay
|10:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Uruguay
|10:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Chile
|9:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Bolivia
|9:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Venezuela
|9:15 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|México
|7:15 p.m.
|Imagen Televisión
|MLS Season Pass
|Estados Unidos
|9:15 p.m.
|TUDN
|MLS Season Pass, TUDN App
Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre del 2026.
- Partido: Toluca vs. Monterrey
- Horario: 8:15 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: MLS Season Pass, Imagen Televisión
- Estadio: Shell Energy Stadium
¿En qué canal ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.
¿En qué canal ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en México?
En México, el partido de Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple e Imagen Televisión.
¿Cómo ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, TUDN, Univision.