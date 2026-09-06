Toluca vs. Monterrey se verán las caras este domingo 6 de septiembre por la final de la Leagues Cup 2026, desde el Shell Energy Stadium de Houston. Ambos clubes mexicanos llegaron a esta instancia y disputarán su primer trofeo de la temporada. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Toluca vs. Monterrey por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de América vs. Monterrey es MLS Season Pass.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

El partido de Toluca vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 empieza a las 8:15 PM de Perú este domingo 6 de septiembre del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.

8:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 9:15 p.m.

9:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:15 p.m.

10:15 p.m. España: 3:15 a.m.

¿Qué canal transmite Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:15 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 8:15 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 8:15 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 10:15 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 10:15 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 10:15 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 10:15 p.m. --- MLS Season Pass Chile 9:15 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 9:15 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 9:15 p.m. --- MLS Season Pass México 7:15 p.m. Imagen Televisión MLS Season Pass Estados Unidos 9:15 p.m. TUDN MLS Season Pass, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026

Fecha : Domingo 6 de septiembre del 2026.

: Domingo 6 de septiembre del 2026. Partido : Toluca vs. Monterrey

: Toluca vs. Monterrey Horario : 8:15 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:15 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass, Imagen Televisión

: MLS Season Pass, Imagen Televisión Estadio: Shell Energy Stadium

¿En qué canal ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en México?

En México, el partido de Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple e Imagen Televisión.

¿Cómo ver Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, TUDN, Univision.