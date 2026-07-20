Cruz Azul vs. Puebla se verán las caras por el partido de la jornada 2 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este martes 22 de julio de 2026 en el Estadio La Corregidora. La ‘Máquina Cementera’ debutó con pie derecho, aunque con mucha incertidumbre, tras vencer por 3-2 a Atlético San Luis. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Puebla?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Cruz Azul vs. Puebla comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM

Estados Unidos (ET): 9:00 PM

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Puebla EN VIVO?

El partido Cruz Azul vs. Puebla no contará con transmisión por señal abierta ni televisión de paga. El cotejo solo podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Puebla EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming México 7:00 p.m. --- ViX Puerto Rico 8:00 p.m. --- ViX Estados Unidos 9:00 p.m. TUDN USA ViX

Horario, canal TV y dónde ver Cruz Azul vs. Puebla por Liga MX

Fecha : Martes 21 de julio del 2026.

: Martes 21 de julio del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Puebla

: Cruz Azul vs. Puebla Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : ViX

: ViX Estadio: La Corregidora.

Cómo llegan Cruz Azul vs. Puebla al duelo por Liga MX

El Cruz Azul es el actual campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y tiene la responsabilidad de defender el título. La agónica victoria por 3-2 ante Atlético San Luis dejó varias incógnitas, pero demostró el oficio de la plantilla. Por su lado, ‘La Franja’ derrotó por la mínima (1-0) a Juárez, y buscará dar el golpe sobre la mesa.