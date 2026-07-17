San Luis vs. Cruz Azul se verán las caras por el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este viernes 17 de julio de 2026 en el Estadio Libertad Financiera, y marcará el inicio de la temporada del fútbol mexicano. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan San Luis vs. Cruz Azul?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre San Luis vs. Cruz Azul comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM

Estados Unidos (ET): 8:00 PM

¿Dónde ver San Luis vs. Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión del partido San Luis vs. Cruz Azul estará disponible en ESPN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma Disney Plus y ViX.

¿Qué canal transmite San Luis vs. Cruz Azul EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. --- Disney Plus República Dominicana 7:00 p.m. --- Disney Plus El Salvador 7:00 p.m. --- Disney Plus Guatemala 7:00 p.m. --- Disney Plus Honduras 7:00 p.m. --- Disney Plus Nicaragua 7:00 p.m. --- Disney Plus Panamá 7:00 p.m. --- Disney Plus México 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX Estados Unidos 9:00 p.m. --- ViX

Horario, canal TV y dónde ver San Luis vs. Cruz Azul por Liga MX

Fecha : Viernes 17 de julio del 2026.

: Viernes 17 de julio del 2026. Partido : San Luis vs. Cruz Azul

: San Luis vs. Cruz Azul Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : ESPN

: ESPN Estadio: Libertad Financiera.

Cómo llegan San Luis vs. Cruz Azul al duelo por Liga MX

El Cruz Azul inicia una nueva temporada con los ánimos a tope tras conseguir el campeonato del Torneo Clausura 2026. Ahora, las celebraciones terminaron y buscarán el segundo trofeo consecutivo.