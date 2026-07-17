San Luis vs. Cruz Azul EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Libertad Financiera.
San Luis vs. Cruz Azul EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Libertad Financiera.
Por Redacción EC

San Luis vs. se verán las caras por el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura del . El duelo se jugará este viernes 17 de julio de 2026 en el Estadio Libertad Financiera, y marcará el inicio de la temporada del fútbol mexicano. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan San Luis vs. Cruz Azul?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre San Luis vs. Cruz Azul comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 7:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM
  • Estados Unidos (ET): 8:00 PM

¿Dónde ver San Luis vs. Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión del partido San Luis vs. Cruz Azul estará disponible en ESPN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma Disney Plus y ViX.

¿Qué canal transmite San Luis vs. Cruz Azul EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica7:00 p.m.---Disney Plus
República Dominicana7:00 p.m.---Disney Plus
El Salvador7:00 p.m.---Disney Plus
Guatemala 7:00 p.m.---Disney Plus
Honduras7:00 p.m.---Disney Plus
Nicaragua7:00 p.m.---Disney Plus
Panamá7:00 p.m.---Disney Plus
México7:00 p.m.ESPNDisney Plus, ViX
Estados Unidos9:00 p.m.---ViX

Horario, canal TV y dónde ver San Luis vs. Cruz Azul por Liga MX

  • Fecha: Viernes 17 de julio del 2026.
  • Partido: San Luis vs. Cruz Azul
  • Horario: 7:00 p.m. hora de México.
  • Canal: ESPN
  • Estadio: Libertad Financiera.

Cómo llegan San Luis vs. Cruz Azul al duelo por Liga MX

El Cruz Azul inicia una nueva temporada con los ánimos a tope tras conseguir el campeonato del Torneo Clausura 2026. Ahora, las celebraciones terminaron y buscarán el segundo trofeo consecutivo.

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