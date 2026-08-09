América busca amarrar su boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se mida ante el Portland Timbers. Tras debutar con el pie derecho bajo el mando de Guillermo Almada, las Águilas afrontan una aduana sumamente complicada en el futbol estadounidense. El encuentro se disputará hoy, domingo 9 de agosto de 2026, a las 20:15 horas (tiempo del centro de México) en el Providence Park.

Entérate a qué hora juega América vs. Portland Timbers hoy por la Leagues Cup 2026. Conoce los canales de TV abierta e internet para ver el partido en México. / Manuel Velasquez - Leagues Cup

¿A qué hora juega el América vs Portland Timbers HOY?

El silbatazo inicial del encuentro correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos está programado para las 20:15 horas (tiempo del centro de México). Para los aficionados que sintonicen el partido desde otras zonas horarias de la República Mexicana, el balón rodará a las 19:15 horas en las regiones del Pacífico y Noroeste.

¿Qué canal transmite América vs Portland en México?

Buenas noticias para la afición azulcrema, ya que el partido contará con diversas opciones en televisión abierta y plataformas digitales de paga para todo el territorio mexicano:

Televisión abierta: Canal 5 (Televisa) e Imagen Televisión.

Canal 5 (Televisa) e Imagen Televisión. Televisión por cable: TUDN.

TUDN. Streaming oficial: Apple TV con el MLS Season Pass (cobertura global sin restricciones).

¿Dónde ver América vs Portland, por Leagues Cup 2026 en vivo por streaming?

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tableta o computadora, la opción principal es el MLS Season Pass dentro de la aplicación Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de todo el torneo.

Alineaciones probables de América y Portland Timbers

A falta de confirmación oficial por parte del cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada, estas son las escuadras que saltarían a la cancha del Providence Park:

Club América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Érick Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín.

Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Érick Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín. Portland Timbers: Trey Muse; Brandon Bye, Finn Surman, Alex Bonetig, Ian Smith; Joao Ortíz, José Caicedo, Cole Bassett; Ariel Lassiter, Kristoffer Velde y David Pereira.

(Nota: Elementos clave como Luis Ángel Malagón y Alejandro Zendejas se encuentran descartados para este compromiso por el lado de Coapa).

Historial reciente y pronóstico del partido

El antecedente más fresco en competencias oficiales data de la Leagues Cup de la edición anterior. En aquella ocasión, ambas instituciones igualaron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, llevando la definición desde los once pasos, donde el conjunto mexicano se impuso 5-3 para rescatar el punto extra.

Para el duelo de esta noche, las casas de apuestas colocan al América como ligero favorito gracias a su gran momento en la Liga MX. No obstante, los Timbers de la MLS llegan con un ataque encendido tras propinarle una goleada de 5-2 al Puebla en la primera jornada del certamen binacional.