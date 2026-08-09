La actividad de la Leagues Cup 2026 no se detiene y este domingo 9 de agosto nos regala uno de los choques más atractivos de la Jornada 2. El vigente campeón de la Liga MX, Cruz Azul, se enfrenta al New York City FC en un duelo de titanes que buscan asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo binacional.

A continuación, te presentamos todos los detalles de este vibrante encuentro: horario exacto, canales de transmisión en televisión abierta y cómo seguir el juego online desde México.

Entérate a qué hora juega Cruz Azul vs New York City FC hoy por la Leagues Cup 2026. Conoce los canales de TV abierta e internet para ver el partido en México. / ALFREDO ESTRELLA

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. New York City hoy?

El pitazo inicial del partido entre La Máquina y la escuadra neoyorquina está programada para hoy domingo 9 de agosto de 2026 a las 17:40 horas (tiempo del centro de México). El compromiso se llevará a cabo en la cancha del Red Bull Arena (también conocido como Sports Illustrated Stadium) en Harrison, Nueva Jersey, donde se espera una gran entrada de aficionados celestes.

¿Qué canal transmite el partido de Cruz Azul en TV abierta?

Para buena noticia de la afición mexicana, este partido sí contará con transmisión en señal abierta. Podrás sintonizar el juego completamente gratis a través de la señal de Imagen Televisión (Canal 3.1 de televisión digital terrestre). La transmisión en vivo comenzará minutos antes del encuentro con el análisis previo.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. New York City, por Leagues Cup 2026 en vivo por streaming?

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tableta o computadora, la opción principal es el MLS Season Pass dentro de la aplicación Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de todo el torneo.

¿Cómo llegan Cruz Azul y New York City al partido?

Ambos equipos consiguieron los tres puntos en su debut, por lo que el ganador de este partido asumirá el liderato en solitario del sector:

Cruz Azul: El conjunto dirigido por Martín Anselmi llega con el ánimo a tope tras debutar con una victoria de 1-0 sobre el Philadelphia Union, gracias a una anotación de José Paradela.

El conjunto dirigido por Martín Anselmi llega con el ánimo a tope tras debutar con una victoria de 1-0 sobre el Philadelphia Union, gracias a una anotación de José Paradela. New York City FC: Por su parte, la franquicia de la MLS hizo pesar su condición de local en la primera jornada al derrotar contundentemente 2-0 a Santos Laguna.