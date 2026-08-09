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Resumen

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Por Joao Muñoz Tineo

La actividad de la Leagues Cup 2026 no se detiene y este domingo 9 de agosto nos regala uno de los choques más atractivos de la Jornada 2. El vigente campeón de la Liga MX, Cruz Azul, se enfrenta al New York City FC en un duelo de titanes que buscan asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo binacional.

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