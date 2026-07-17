América vs. Querétaro se verán las caras por el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio Corregidora, y marcará el inicio de la temporada del fútbol mexicano. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.
¿A qué hora juegan América vs. Querétaro?
El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre América vs. Querétaro comenzará a las 7:10 PM (tiempo del centro de México).
Horarios en otros países:
- México: 9:10 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:10 PM
- Argentina, Uruguay: 00:10 AM del domingo
- Estados Unidos (ET): 11:10 PM
¿Dónde ver América vs. Querétaro EN VIVO?
La transmisión del partido América vs. Querétaro estará disponible por FOX México en televisión de paga. Asimismo podrá verse por streaming a través de la plataforma FOX One.
¿Qué canal transmite América vs. Querétaro EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Puerto Rico
|7:10 p.m.
|---
|ViX
|México
|7:10 p.m.
|FOX México
|FOX One
|Estados Unidos
|9:10 p.m.
|TUDN, Univision
|ViX, TUDN App
Horario, canal TV y dónde ver América vs. Querétaro por Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de julio del 2026.
- Partido: América vs. Querétaro
- Horario: 9:10 p.m. hora de México.
- Canal: FOX México, FOX One
- Estadio: Corregidora
Cómo llegan América vs. Querétaro al duelo por Liga MX
América terminó su relación con el brasileño André Jardine, quien le dio al equipo tres títulos de liga, sustituido por el temperamental Almada, quien a los 57 años intentará regresar al camino de los triunfos al equipo más ganador de México.
Con el propósito de fortalecer el ataque, Almeyda llamó para su equipo al delantero uruguayo Diego Rossi y se espera que el entrenador encuentre por lo menos un refuerzo más para fortalecer su defensa, con altibajos en los últimos años.
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