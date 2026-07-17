Chivas vs. Toluca se verán las caras por el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio Akron, y marcará el inicio de la temporada del fútbol mexicano. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Toluca Laguna?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Chivas vs. Toluca comenzará a las 7:07 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:07 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:07 PM

Argentina, Uruguay: 10:07 PM

Estados Unidos (ET): 9:07 PM

¿Dónde ver Chivas vs. Toluca EN VIVO?

La transmisión del partido Chivas vs. Toluca no estará disponible en televisión abierta ni de paga. Solamente podrá verse por streaming a través de la plataforma Amazon Prime.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Toluca EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Puerto Rico 7:05 p.m. Telemundo Peacock México 7:05 p.m. --- Amazon Prime Video Estados Unidos 9:05 p.m. Telemundo, Univision Peacock

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs. Toluca por Liga MX

Fecha : Sábado 18 de julio del 2026.

: Sábado 18 de julio del 2026. Partido : Chivas vs. Toluca

: Chivas vs. Toluca Horario : 7:07 p.m. hora de México.

: 7:07 p.m. hora de México. Canal : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Estadio: Akron

Cómo llegan Chivas vs. Toluca al duelo por Liga MX

Con Gabriel Milito como director técnico, Chivas de Guadalajara espera tener un gran debut en el que tendrán la localía a su favor. El ‘Rebaño Sagrado’ espera inculcarle presión alta y transiciones rápidas a su juego. Por su lado, Toluca irán con la consigna de robar puntos en condición de visitante.