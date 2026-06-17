México vs Corea del Sur se enfrentan en el estadio Guadalajara por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 11 de junio. El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca. ¿Qué canales transmiten el partido de México en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de México vs Sudáfrica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite México vs Corea del Sur EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre México vs Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 18 de junio del 2026 desde el Estadio Guadalajara.

Para México, el partido de México vs Corea del Sur será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve por señal abierta, cable y streaming.

El partido de México vs Corea del Sur será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming.

En España, el partido de México-Sudáfrica, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas del viernes

¿Qué canal TV transmite México vs Corea del Sur EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium México 7:00 PM TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve Estados Unidos 9:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 10:00 PM Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Ecuador 8:00 PM Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 8:00 PM Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Chile 9:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Venezuela 9:00 PM Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Bolivia 9:00 PM Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports Uruguay 10:00 PM Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium Brasil 10:00 PM SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV Paraguay 10:00 PM Gen y Trece Puerto Rico 7:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 7:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 7:00 PM ViX y Tigo Sports Costa Rica 7:00 PM ViX y Tigo Sports República Dominicana 7:00 PM ViX y Tigo Sports Honduras 7:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 7:00 PM ViX y Tigo Sports España 3:00 AM del viernes DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs Corea del Sur por Mundial 2026

Fecha: jueves 18 de junio del 2026

jueves 18 de junio del 2026 Partido: México vs Corea del Sur

México vs Corea del Sur Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports

DirecTV, América TV, TUDN, DAZN, Gol Caracol, Telefe, Canal 5, Azteca 7 y Tigo Sports Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV

Disney+ Premium, Paramount, DGO, fuboTV Estadio: Guadalajara

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV, y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

América TV

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Nu9ve, Las Estrellas y Azteca 7, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

Canal 5

Azteca Deportes

Nu9ve

Las Estrellas

Azteca 7

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Telefe

Flow TV

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Gol Caracol

RCN

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Teleamazonas

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5 y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Canal 5

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Chilevisión

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount

Televen

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play.

DAZN

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten México vs Corea del Sur EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido México vs Corea del Sur por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX