México y Serbia se enfrentarán este jueves 4 de junio de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Díez en Toluca por partido amistoso rumbo al Mundial 2026. Este será el último ensayo de preparación para la Selección Nacional, dirigida por Javier Aguirre antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Sudáfrica. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de México HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite México vs Serbia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre México vs Serbia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 4 de junio del 2026 desde el Estadio Nemesio Diez.
Para México, el partido de México vs Serbia será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes por TV abierta, cable y streaming.
En Estados Unidos, el partido entre México vs Serbia podrá verse en streaming a través de FOX Deportes, Univision, TUDN, fuboTV, Vix y FOX Sports.
¿A qué hora juega México vs Serbia por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.
- México: 20:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 22:00 horas.
- España: 4:00 horas.
¿Qué canal TV transmite México vs Serbia EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|México
|8:00 PM
|Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes
|Guatemala
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|Estados Unidos
|10:00 PM
|FOX Deportes, Univision, TUDN, fuboTV, Vix y FOX Sports.
|Honduras
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|Costa Rica
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|Panamá
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|Nicaragua
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|República Dominicana
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|Puerto Rico
|8:00 PM
|TUDN y ViX
|El Salvador
|8:00 PM
|TUDN y ViX
Horario, TV y dónde ver en vivo el México vs Serbia por partido amistoso
- Fecha: jueves 4 de junio del 2026
- Partido: México vs Serbia
- Hora: 20:00 (CDMX); 22:00 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, FOX Deportes, Univision y FOX Sports.
- Streaming: fuboTV y Vix
- Estadio: Nemesio Diez
¿En qué canal transmiten México vs Serbia EN VIVO hoy por amistoso en México?
En México, el partido México vs Serbia por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y Televisa, señales que poseen los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de TUN App.
- Canal 5
- TUDN
- Azteca Deportes
- Azteca 7
- Televisa
¿En qué canal transmiten México vs Serbia EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido México vs Serbia por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la selección de México, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN.
- ViX
- TUDN
¿En qué canal transmiten México vs Serbia EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido México vs Serbia por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Deportes, Univision, TUDN, fuboTV, Vix y FOX Sports.
- FOX Deportes
- Univision
- TUDN
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
¿Cuándo se juega el México vs Serbia por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre México vs Serbia se juega el jueves 4 de junio de 2026 en el Estadio Nemesio Diez.