Monterrey vs. Santos Laguna EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio BBVA.
Monterrey vs. Santos Laguna EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio BBVA.
Por Redacción EC

Monterrey vs. Santos Laguna se verán las caras por el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura del . El duelo se jugará este sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio BBVA, y marcará el inicio de la temporada del fútbol mexicano. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Santos Laguna?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Monterrey vs. Santos Laguna comenzará a las 7:05 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 7:05 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM
  • Argentina, Uruguay: 10:05 PM
  • Estados Unidos (ET): 9:05 PM

¿Dónde ver Monterrey vs. Santos Laguna EN VIVO?

La transmisión del partido Monterrey vs. Santos Laguna estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Santos Laguna EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Puerto Rico7:05 p.m.---ViX
México7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Brasil10:05 p.m.---Zapping, Claro TV+
Estados Unidos9:05 p.m.TUDN, UnivisionViX

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Santos Laguna por Liga MX

  • Fecha: Sábado 18 de julio del 2026.
  • Partido: Monterrey vs. Santos Laguna
  • Horario: 7:05 p.m. hora de México.
  • Canal: TUDN, Canal 5
  • Estadio: BBVA

Cómo llegan Monterrey vs. Santos Laguna al duelo por Liga MX

Monterrey buscará dejar atrás la irregularidad de la campaña pasada e iniciar con pie derecho ante un accesible Santos Laguna. Ahora, con Matías Almeyda como nuevo entrenador, los ‘Rayados’ se encuentran más ilusionados que nunca.

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