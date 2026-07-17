Monterrey vs. Santos Laguna se verán las caras por el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio BBVA, y marcará el inicio de la temporada del fútbol mexicano. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.
¿A qué hora juegan Monterrey vs. Santos Laguna?
El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Monterrey vs. Santos Laguna comenzará a las 7:05 PM (tiempo del centro de México).
Horarios en otros países:
- México: 7:05 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM
- Argentina, Uruguay: 10:05 PM
- Estados Unidos (ET): 9:05 PM
¿Dónde ver Monterrey vs. Santos Laguna EN VIVO?
La transmisión del partido Monterrey vs. Santos Laguna estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX.
¿Qué canal transmite Monterrey vs. Santos Laguna EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Puerto Rico
|7:05 p.m.
|---
|ViX
|México
|7:05 p.m.
|TUDN, Canal 5
|ViX
|Brasil
|10:05 p.m.
|---
|Zapping, Claro TV+
|Estados Unidos
|9:05 p.m.
|TUDN, Univision
|ViX
Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Santos Laguna por Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de julio del 2026.
- Partido: Monterrey vs. Santos Laguna
- Horario: 7:05 p.m. hora de México.
- Canal: TUDN, Canal 5
- Estadio: BBVA
Cómo llegan Monterrey vs. Santos Laguna al duelo por Liga MX
Monterrey buscará dejar atrás la irregularidad de la campaña pasada e iniciar con pie derecho ante un accesible Santos Laguna. Ahora, con Matías Almeyda como nuevo entrenador, los ‘Rayados’ se encuentran más ilusionados que nunca.
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