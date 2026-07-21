Toluca vs. Pumas se verán las caras por el partido de la jornada 2 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este martes 22 de julio de 2026 en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablo Rojos’ sorprendieron en la primera fecha al derrotar por 2 a 0 a Chivas de Guadalajara, mientras que Pumas cayó estrepitosamente por 3 a 0 ante Pachuca. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Toluca vs. Pumas?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Toluca vs. Pumas comenzará a las 9:05 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:05 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 00:05 AM del miércoles

Estados Unidos (ET): 11:05 PM

¿Dónde ver Toluca vs. Pumas EN VIVO?

La transmisión del partido Toluca vs. Pumas estará a cargo de TV Azteca y FOX México por señal abierta y televisión de paga. Además, el cotejo podrá verse por streaming a través de la plataforma Azteca Deportes y FOX One.

¿Qué canal transmite Toluca vs. Pumas EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming México 9:05 p.m. Azteca 7, FOX México Azteca Deportes, FOX One Puerto Rico 11:05 p.m. --- ViX Estados Unidos 11:05 p.m. TUDN USA ViX

Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs. Pumas por Liga MX

Fecha : Martes 21 de julio del 2026.

: Martes 21 de julio del 2026. Partido : Toluca vs. Pumas

: Toluca vs. Pumas Horario : 9:05 p.m. hora de México.

: 9:05 p.m. hora de México. Canal : Azteca 7, FOX México

: Azteca 7, FOX México Estadio: Nemesio Diez

Cómo llegan Toluca vs. Pumas al duelo por Liga MX

Toluca se llevó una gran victoria en Guadalajara por 2 a 0 contra Chivas y dejó una buena sensación de cara a lo que viene en el Torneo Clausura. Por su lado, Pumas, contrariamente, decepcionó al caer 3-0 ante Pachuca y se ubica en la cola de la tabla de posiciones.