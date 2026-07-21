Toluca vs. Pumas se verán las caras por el partido de la jornada 2 del Torneo Apertura del Liga MX. El duelo se jugará este martes 22 de julio de 2026 en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablo Rojos’ sorprendieron en la primera fecha al derrotar por 2 a 0 a Chivas de Guadalajara, mientras que Pumas cayó estrepitosamente por 3 a 0 ante Pachuca. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.
¿A qué hora juegan Toluca vs. Pumas?
El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Toluca vs. Pumas comenzará a las 9:05 PM (tiempo del centro de México).
Horarios en otros países:
- México: 9:05 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 PM
- Argentina, Chile, Uruguay: 00:05 AM del miércoles
- Estados Unidos (ET): 11:05 PM
¿Dónde ver Toluca vs. Pumas EN VIVO?
La transmisión del partido Toluca vs. Pumas estará a cargo de TV Azteca y FOX México por señal abierta y televisión de paga. Además, el cotejo podrá verse por streaming a través de la plataforma Azteca Deportes y FOX One.
¿Qué canal transmite Toluca vs. Pumas EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|México
|9:05 p.m.
|Azteca 7, FOX México
|Azteca Deportes, FOX One
|Puerto Rico
|11:05 p.m.
|---
|ViX
|Estados Unidos
|11:05 p.m.
|TUDN USA
|ViX
Horario, canal TV y dónde ver Toluca vs. Pumas por Liga MX
- Fecha: Martes 21 de julio del 2026.
- Partido: Toluca vs. Pumas
- Horario: 9:05 p.m. hora de México.
- Canal: Azteca 7, FOX México
- Estadio: Nemesio Diez
Cómo llegan Toluca vs. Pumas al duelo por Liga MX
Toluca se llevó una gran victoria en Guadalajara por 2 a 0 contra Chivas y dejó una buena sensación de cara a lo que viene en el Torneo Clausura. Por su lado, Pumas, contrariamente, decepcionó al caer 3-0 ante Pachuca y se ubica en la cola de la tabla de posiciones.