Disney Plus EN VIVO, mira el juego entre América vs Chelsea en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 31 de julio del 2024 por partido amistoso de pretemporada en el Mercedes-Benz Stadium. En Sudamérica y México, la transmisión del juego será por Disney Plus, mientras que en Estados Unidos mediante la señal de TUDN y ESPN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de TUDN App o fuboTV, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 18:30 (hora peruana) y 17:30 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones, América vs Chelsea

América : L. Malagón; D. Espinoza, N. Araujo, I. Lichnovsky, C. Calderón, R. Sánchez, J. dos Santos, Á. Fidalgo; J. Dilrosun, É. Sánchez, H. Martín.

: L. Malagón; D. Espinoza, N. Araujo, I. Lichnovsky, C. Calderón, R. Sánchez, J. dos Santos, Á. Fidalgo; J. Dilrosun, É. Sánchez, H. Martín. Chelsea: R. Sánchez, R, James, M. Gusto, G. Badiashile, R. Veiga, R. Lavia, C. Chukwuemeka, C. Nkuku, R, Sterling, N. Madueke, N. Jackson.

