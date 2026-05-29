FOX EN VIVO: transmite el partido de Toluca vs. Tigres UANL por la final de Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio Nemesio Diez. El partido arrancará a las 6:00 PM (horario mexicano) este sábado 30 de mayo del 2026. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Izzi, Sky México, Megacable, Totalplay o Star TV (México) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de FOX One (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.