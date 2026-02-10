FOX One en directo: cómo ver gratis Club América vs Olimpia, por la Copa de Campeones de la Concacaf

FOX One EN VIVO: por este canal en México podrás vivir todo el partido de Club América vs Olimpia por la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf desde el Estadio Banorte. El partido arrancará a las 8:00 de la noche (horario peruano) este miércoles 11 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido, tendrás que suscribirte a través de la app oficial en Android/iOS, o mediante plataformas como Claro Video, Amazon Prime Video Channels y Roku. El servicio ofrece deportes premium, incluyendo la Champions League y Liga MX.

