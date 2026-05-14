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FOX One en vivo: transmite el partido de Pachuca vs. Pumas válido por la ida de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga MX. Los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari saldrán a imponer condiciones en su estadio ante un rival que lideró la fase regular y viene de eliminar a las Águilas del América. El duelo parece equilibrado. Pachuca superó en cuartos de finales al campeón Toluca; lo hizo con categoría, al mostrar un gran fútbol, que tratará de confirmar ante los inspirados universitarios.