FOX One en vivo: transmite el partido de Pachuca vs. Pumas válido por la ida de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga MX. Los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari saldrán a imponer condiciones en su estadio ante un rival que lideró la fase regular y viene de eliminar a las Águilas del América. El duelo parece equilibrado. Pachuca superó en cuartos de finales al campeón Toluca; lo hizo con categoría, al mostrar un gran fútbol, que tratará de confirmar ante los inspirados universitarios.

FOX One en vivo: transmite el partido de Pachuca vs. Pumas válido por la ida de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga MX. Los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari saldrán a imponer condiciones en su estadio ante un rival que lideró la fase regular y viene de eliminar a las Águilas del América. El duelo parece equilibrado. Pachuca superó en cuartos de finales al campeón Toluca; lo hizo con categoría, al mostrar un gran fútbol, que tratará de confirmar ante los inspirados universitarios. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.