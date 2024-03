Fox Sports EN VIVO, mira el partido entre Chivas vs. América en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 6 de marzo del 2024 por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF en el estadio Akron. En México, la transmisión del juego será por FOX Sports y FOX Sports Premium, mientras que en Sudamérica mediante la señal de Star Plus. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de VIX+ y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 22:00 (hora peruana) y 21:00 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones, Chivas vs. América

América: Ángel Malagón, Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Jonathan Rodríguez. DT André Jardine.

Ángel Malagón, Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Jonathan Rodríguez. DT André Jardine. Chivas: Óscar Whalley, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Erick Gutiérrez, Fernando González, Eduardo Torres, Gael García, Cade Cowell, Ronaldo y Cisneros. DT Fernando Gago.