Fox Sports Premium transmite en México: Volkanovski vs Rodríguez y Moreno vs Pantoja en vivo por UFC 290 este sábado 8 de julio, desde las 21:15 (hora mexicana), en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus, Eurosport y UFC Fight Pass a nivel internacional. La ‘Pantera’ Rodríguez va por el cinturón peso pluma de Alexander Volkanovski y Brandon Moreno espera retener el campeonato peso mosca ante Alexandre Pantoja.

