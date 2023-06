Un nuevo nacionalizado podría sumarse a la selección mexicana. Se trata de Germán Berterame, futbolista de Monterrey FC, quien nación en Córdoba, Argentina. El delantero llegó a México en el 2019 con Atlético San Luis y podría vestir la ‘verde’ muy pronto.

Sobre su proceso de naturalización, Berterame confirmó que este proceso ya se inició y se mostró ilusionado de un posible llamado al ‘Tri’, además se mostró comprometido a darlo todo por la camiseta.

“Me gustaría y como lo he dicho en algún momento está en proceso, no todo es fácil pero bueno, ya iniciamos algunos procesos así que ahora hay que esperar para recibir el OK y ya se irán a enterar lo más rápido posible, y ahí estamos”, mencionó.

Asimismo, también confesó que no han hablado directamente con él para una posible convocatorias, pero que sí lo hicieron con su actual club.

“A mí no específicamente, pero sí a la parte del club le han hablado, así que luego me han dicho a mí y como te dije, por eso inicié ese proceso así que no es fácil que se haga así de rápido y ahora hay que ir paso a paso”, afirmó.

Cabe resaltar que ‘Berte’ recién podría ser elegible para la selección mexicana en 2024, pues se requiere de cinco años de estadía en el país para acceder a la nacionalización.

“Como lo he dicho muchas veces, la playera que tenga puesta la voy a ayudar y le voy a querer dar el máximo, así que si llega (convocatoria al Tri) buenísimo, voy a dar el máximo con la ‘verde’, vamos a dar lo mejor”, finalizó.