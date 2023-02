Stephano Carrillo no falló desde el punto de penal y puso adelante (1-0) a México vs. Estados Unidos (USA) por la final del Premundial Concacaf Sub 17 que se viene disputando en el Doroteo Guamuch Flores.

Previa del México vs. USA

México vs. USA se ven las caras por la final del Premundial Sub 17 en el Estadio Nacional Mateo Flores desde las 20:00 (hora local). Ambas naciones llegan tras mantener un buen performance en sus anteriores partidos disputados. Asimismo, el cotejo será televisado por la señal de TUDN y Fox Sports para Estados Unidos. Eso sí, En El Comercio podrás conocer todos los detalles del evento.