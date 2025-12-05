La selección de México es una de las anfitrionas del Mundial 2026. Si bien ha dejado dudas en sus últimos amistosos disputados, se espera que el ‘Tri’ levante cabeza y llegue de mejor manera a su debut de la Copa del Mundo. Además, será el segundo mundial que disputan en su país y se espera que dejen una buena impresión en lo largo del torneo.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de México estaba en el Bombo 1, de esta manera, es cabeza de serie y tiene grandes chances de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo del Mundial 2026 con México

México XXX XXX XXX

¿Contra quién juega la selección México en el Mundial 2026

La selección México cayó en el Grupo XXX del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de XXX, XXX y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección México en el Mundial 2026?

La Selección México pertenece al grupo XXXX del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya quel el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.