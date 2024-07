Guatemala vs México Sub 20 HOY EN VIVO: sigue el partido por la fecha 2 del grupo C del Premundial CONCACAF. La selección mexicana llega de apabullar 4-0 a Haití, mientras que los guatemaltecos llegan de una dura derrota ante Panamá. La transmisión se puede ver a través de Disney Plus (ESPN), ViX y YouTube, en el canal oficial de la Concacaf. ¿A qué hora es? El juego inicia a las 8:00 de la tarde de noche (9:00 p. m. de Perú).

