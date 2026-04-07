LAFC vs. Cruz Azul se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes con grandes planteles lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo.

El partido se jugará este martes 7 de abril de 2026 en el Banc of California Stadium, casa de Los Angeles FC. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan LAFC vs. Cruz Azul por Copa de Campeones Concacaf?

El duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre LAFC vs. Cruz Azul comenzará a las 8:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 8:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 11:00 PM

Estados Unidos (ET): 10:00 PM

¿Dónde ver LAFC vs. Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión del partido LAFC vs. Cruz Azul estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney Plus.

¿Qué canal transmite LAFC vs. Cruz Azul EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 8:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 8:00 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 9:00 p.m. FOX Sports, TUDN FOX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver LAFC vs. Cruz Azul por Copa de Campeones Concacaf

Fecha : Martes 7 de abril del 2026.

: Martes 7 de abril del 2026. Partido : LAFC vs. Cruz Azul

: LAFC vs. Cruz Azul Horario : 8:00 p.m. hora de México.

: 8:00 p.m. hora de México. Canal : FOX México, FOX One

: FOX México, FOX One Estadio: Banc of California Stadium

Cómo llegan LAFC vs. Cruz Azul al duelo por Copa de Campeones Concacaf

El Cruz Azul es uno de los favoritos para llevarse el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf. Actualmente se mantiene en la segunda casilla del Torneo Clausura de la Liga MX, aunque perdió el paso en los últimos tres partidos (dos empates y una derrota)

Por su lado, Los Angeles FC se mantiene en el liderato de la Conferencia del Oeste de la MLS y aspira a derrotar al gigante mexicano.