Ver León vs. Monterrey EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio León por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 11 de agosto del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Tubi, Caliente TV, FOX transmiten el partido en todo el suelo mexicano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.