Ver León vs. Pachuca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio León por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 23 de agosto de 2025, a las 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Tubi, Caliente TV, Amazon Prime y FOX transmiten el partido en México. Mientras que ViX lo pasará para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.