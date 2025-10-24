Ver León vs. Pumas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio León por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV, FOX Sports y Amazon Prime transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por TUDN, Univision y ViX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.