León vs. Querétaro en vivo: ver transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio León por la séptima jornada del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de agosto de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Tubi, Caliente TV, Amazon Prime, FOX transmiten el partido en México. Mientras que ViX lo pasará para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

