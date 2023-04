León vs. Tigres online en vivo: a qué hora y quién transmite el juego de Concachampions

Después de que Tigres UANL ganará por la mínima diferencia al Puebla y asegurara su cupo al repechaje de la Liga MX, por estos días los Felinos se vienen preparando arduamente de cara al triple duelo que tendrán con Club León por las semifinales de la Concachampions 2023 y la fecha 17 del Clausura 2023.

TIGRES VS. LEÓN: DÍA Y HORA DE LA IDA POR LA SEMIFINAL DE LA CONCACHAMPIONS 2023

Tigres y León se enfrentarán por la Semifinal de la Concachampions 2023 este martes 25 de abril. El duelo para este horario será a las 20:00 horas (horario del Centro de México).

TIGRES VS. LEÓN: ¿DÓNDE SERÁ EL PARTIDO?

Las Fieras se verán las caras con los Esmeraldas de León en el estadio Universitario por la ida de la Semifinal de la Concachampions 2023.

TIGRES VS. LEÓN: ¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ EL PARTIDO?

Todos los seguidores de ambos equipos podrán disfrutar del partido por la señal de Fox Sports o por medio de las plataformas de Streaming Fox Sports MX y TUDN App/Web.

TIGRES VS. LEÓN: ¿CÓMO VIENEN LOS FELINOS?

Al parecer no hay ningún inconveniente en el equipo de Robert Siboldi, pues no cuentan con ausencias por lesiones y suspensión. Los Felinos vienen motivados luego de ganarle 1-0 al Puebla por la Liga MX por lo que arrancarían la ida de la semifinal de la Concachampions con su alineación de lujo. El equipo sabe que no es fácil por lo que tratarán de dar el primer golpe en la eliminatoria ante los Esmeraldas de León.

¿QUÉ OTROS EQUIPOS DE FÚTBOL JUEGAN LA SEMIFINAL DE LA CONCACHAMPIONS 2023?

Los Angeles FC y Philadelphia Union fueron los dos equipos que se metieron a la semifinal de la Concachampions 2023. El campeón defensor de la MLS logró superar en el extremo suroeste de Canadá 3-0 al Vancouver Whitecaps. Luego en la vuelta en el Sur de California terminó con el mismo marcador teniendo un global de 6-0 a favor del equipo de Carlos Vela.

Por otro lado, la serie más interesante fue entre Atlas y Philadelphia Union, la ida se llevó a cabo en la “Ciudad del Amor Fraternal” logrando ganar 1-0 a favor del equipo de la MLS, la vuelta en Guadalajara tuvo dos veces al frente a los Rojinegros para el 2-2 final por lo que generó un marcador total de 3-2 a favor del equipo estadounidense.

Por lo tanto, la semifinal en donde se llevará a cabo la revancha de la pasada MLS Cup tendrá su ida en el Subaru Park de Chester, Pennsylvania entre el 25 y 27 de abril y la vuelta se realizará entre el 2 y 4 de mayo en el BMO Stadium de Los Angeles, California.