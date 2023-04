Ricardo ‘Tuca’ Ferretti’, actual entrenador de Cruz Azul, cuestionó duramente a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por el uso que le dan los árbitros a las tarjetas amarillas en los distintos partidos del Torneo Clausura. Además, criticó que un jugador tenga que recibir hasta cinco amonestaciones para recién ser suspendido, dado que en los torneos internacionales estos castigos se ganan solo con dos amarillas.

“Pienso que son demasiadas tarjetas, el futbol mexicano es marrullero, llega a caer en amateur por tener 5 tarjetas. Lástima que la Federación no tome cartas en el asunto, 5 tarjetas para un futbol que se considere de primer nivel la verdad es una vergüenza. ¿Cuántas veces se ve un partido cortado porque están agarrando, no una, no dos, sino varias veces y ni amonestación hay”, dijo el estratega a los medios de comunicación.

“El otro día mi jugador va a sacar de banda, hay un reglamento, está bien, y lo amonesta, pero ves que en el mismo partido lo agarran seis, siete veces y no hay una amonestación. Ves los partidos por televisión la cantidad de veces que puede darse oportunidad de gol y ni amonestación hay. Y qué importa si tengo tarjetas. Después vamos a las competencias importantes y ¿cómo se juega? Con miedo, pero no es una cosa de los equipos o los jugadores, es de la propia Federación, parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas y esto no lo digo ahora, lo digo hace años”, añadió.

Próximo partido de Cruz Azul

La ‘Máquina Cementera’ tendrá actividad este sábado 8 de abril cuando visite a Club León por la jornada 14 del Torneo Clausura de Liga MX 2023.