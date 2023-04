Lionel Messi es para muchos el mejor futbolista de la historia. Sus números, individuales y colectivos, son impresionantes. Su carrera la realizó en Europa, pero estuvo cerca de jugar en América, más específicamente en México.

Resulta que cuando apenas había llegado a las inferiores del Barcelona, un equipo de la Liga MX buscó su fichaje aprovechando que la directiva azulgrana quería darle más rodaje al zurdo.

Existía en ese entonces la idea de prestarlo a otro club para que fuera cogiendo experiencia y así ir creciendo en su juego con la intención de volver y formar parte del primer equipo. En esa línea, y de acuerdo a información de ‘W Deportes’ y del periodista Anselmo Alonso, el Necaxa avanzó por su contratación.

No obstante, la operación no se concretó porque, según la citada fuente, el cuadro mexicano no estaba del todo convencido al conocer que Lionel Messi solo era considerado en las inferiores del Barza.

Posteriormente, la historia es ya conocida. Messi debutó en FC Barcelona cuando apenas tenía 17 años y comenzó a forjar su increíble carrera profesional.

Futuro incierto

Lionel Messi culmina contrato con París Saint Germain (PSG) en junio del presente año y aún no se sabe dónde continuará jugando. Se especula mucho de una posible vuelta a Barcelona.