MAX EN VIVO, mira el partido entre Real Madrid vs. Dortmund en directo medirán fuerzas hoy, sábado 1 de junio del 2024 por la gran final de la Champions League en el Estadio Wembley. En México, la transmisión del juego será por TNT Sports, MAX y TNT GO, mientras que en Estados Unidos mediante las señales de TUDN, Univision, VIX y Paramount+. Si en caso no tienes cable operador, podrás ver vía streaming en MAX, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 13:00 (hora mexicana) y 14:00 (hora peruana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

