Mazatlán vs. Chivas por Liga MX: a qué hora juegan, canal de transmisión y dónde ver por Torneo Clausura

Ver Mazatlán vs. Chivas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio El Encanto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 6 de enero de 2026, a las 10:06 de la noche (hora peruana), que son las 12:06 AM de Argentina y Chile, las 9:06 PM de México. ¿Dónde ver? Azteca 7, Azteca Deportes y FOX One transmiten el partido en México, mientras que ViX pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

