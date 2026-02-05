Mazatlán vs. Chivas por Liga MX: a qué hora juegan, canal de transmisión y dónde ver por Torneo Clausura

Escuchar
Mazatlán vs. Chivas EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio El Encanto.

Ver Mazatlán vs. Chivas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio El Encanto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 6 de enero de 2026, a las 10:06 de la noche (hora peruana), que son las 12:06 AM de Argentina y Chile, las 9:06 PM de México. ¿Dónde ver? Azteca 7, Azteca Deportes y FOX One transmiten el partido en México, mientras que ViX pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

