Ver Mazatlán vs. Monterrey EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio El Encanto por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 16 de enero, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca Deportes, Azteca 7 y FOX One transmiten en México. TUDN y ViX lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

