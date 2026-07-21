El portero mexicano participó en seis Mundiales con la selección mexicana, y le dice adiós al fútbol a los 41 años. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
El portero mexicano participó en seis Mundiales con la selección mexicana, y le dice adiós al fútbol a los 41 años. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Redacción EC

El portero internacional mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026.

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